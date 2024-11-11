Беларусь стала вторым в мире потребителем сливочного масла после Новой Зеландии

Беларусь является второй в мире страной по объему потребления сливочного масла, рассказали в сюжете «Беларусь 24».
Так, Беларусь оказалась в лидерах государств с наибольшими объемами потребления сливочного масла на душу населения.
По данным статистики, в год на одного белоруса приходится примерно 4 килограмма 700 граммов сливочного масла.
Больше сливочного масла съедают только жители Новой Зеландии — около 6 килограммов в год.
Всего же в Беларуси выпускают свыше 40 видов масла.
Кстати, сливочное масло входит в топ-10 товаров белорусского экспорта в Россию.
Напомним, в сентябре Беларусь поднимала цены на экспорт мяса и молочной продукции в ряд стран.
Тем временем доллар подорожал в Беларуси 11 ноября после больших выходных.
А соцопрос показал, что свыше 67% граждан Беларуси доверяют правительству.