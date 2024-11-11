Три новых производства сыра с плесенью откроются в Беларуси до 2030

В Беларуси откроют три новые площадки по выпуску сыра с плесенью, рассказали в сюжете «Беларусь 24».
Отмечается, что в целом в Беларуси расширяют производство сыров. При этом на Нарочанском участке Минского молочного завода планируют увеличить выпуск сыра с голубой плесенью.
До 2030 года в республике откроют три новых производства сыров с благородной плесенью.
К слову, в мировом рейтинге Беларусь входит в пятерку государств-экспортеров молочной продукции. Белорусскую молочную продукцию поставляют более чем в 50 государств во всем мире.
Также сыр входит в топ-10 товаров белорусского экспорта в Россию.
Кроме того, Беларусь стала второй в рейтинге потребления сливочного масла после Новой Зеландии.
Напомним, в сентябре Беларусь поднимала цены на экспорт мяса и молочной продукции в ряд стран.