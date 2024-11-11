В 2025 году Смольный планирует расселить две тысячи коммунальных квартир

Фракция «Яблоко» в петербургском парламенте предлагала увеличить расходы госпрограммы на 3,828 млрд рублей за счет сокращения резервного фонда городского правительства. Депутат от партии Ольга Штанникова отметила, что в 2024 году расселено 1,1 тыс. квартир из 62 тыс. «Мы считаем, что параметры, заложенные в проекте бюджета, недостаточные. Полагаем, что процесс расселения при таком финансировании будет растянут на 60 лет», — подчеркнула госпожа Штанникова. Проблему расселения коммуналок «яблочники» поднимают ежегодно. Ранее внимание на эту тему обращал экс-депутат Заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский (внесен в реестр иностранных агентов).