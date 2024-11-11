В 2025 году Смольный планирует расселить две тысячи коммунальных квартир

На программу расселения в бюджете города на ближайшие три года предусмотрено по 1,872 млрд руб. При этом в 2024 году на эти цели было направлено в два раза больше — 3,9 млрд рублей.
Фракция «Яблоко» в петербургском парламенте предлагала увеличить расходы госпрограммы на 3,828 млрд рублей за счет сокращения резервного фонда городского правительства. Депутат от партии Ольга Штанникова отметила, что в 2024 году расселено 1,1 тыс. квартир из 62 тыс. «Мы считаем, что параметры, заложенные в проекте бюджета, недостаточные. Полагаем, что процесс расселения при таком финансировании будет растянут на 60 лет», — подчеркнула госпожа Штанникова. Проблему расселения коммуналок «яблочники» поднимают ежегодно. Ранее внимание на эту тему обращал экс-депутат Заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский (внесен в реестр иностранных агентов).
Председатель финансового комитета Светлана Енилина заявила, что предусмотренные сейчас в бюджете средства позволят расселить 845 семей (500 квартир). «Сейчас согласие на расселение высказали порядка 400 семей. Потребность удовлетворена. Поправку не поддерживаем», — отметила чиновница. Денис Удод, комментируя предложение депутатов, задался вопросом, откуда взялась цифра 60 лет. Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге насчитывается около 60 тыс. коммуналок.
Депутат от фракции «Единая Россия» Наталья Астахова напомнила про недавнюю трагедию, произошедшую в общей квартире на 5-й Советской, и заявила, что проблема коммуналок в Петербурге очень острая. «Неужели нельзя найти компромисс и добавить средства, чтобы петербуржцы увидели свет в конце тоннеля?», — задалась вопросом госпожа Астахова.
Денис Удод заявил, что по данным на 1 января 2024 года в очереди на расселение стояло 84 тыс. человек, сейчас же — 73 тыс.
«Расселение коммунальных квартир — это не только предоставление субсидий. Это и перераспределение жилых комнат
и т. д.В общем и целом, с учетом всех остальных мер содействия мы планируем расселить две тысячи коммунальных квартир в 2025 году, порядка четырех тысяч семей будет расселено».