За год вторичное жилье в Казахстане подорожало на 3,9%

«По сравнению с сентябрем 2024 года ситуация с количеством сделок по жилью в многоквартирных домах остается стабильной, уменьшение лишь на 0,2% (на 54 сделки). Всего в октябре 2024 года по квартирам совершено 30 453 сделки — это 77,8% от общего показателя. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Алматы (23,2%), Астану (22,6%) и Карагандинскую область (8,3%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 1-комнатные квартиры, в октябре 2024 года по ним было оформлено 11 570 сдело», — сообщает БНС.