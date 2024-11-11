За год вторичное жилье в Казахстане подорожало на 3,9%

Вторичное жилье за год в Казахстане подорожало на 3,9%, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.
За год — октябрь 2024 года к октябрю 2023 года — цены перепродажи квартир вторичного рынка повысились на 3,9%, продажи нового жилья — на 2,3%.
Арендная плата за благоустроенное жилье в октябре 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 6,7%.
В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах: Тараз — на 8,6%, Актобе — на 7,9%, Талдыкорган — на 7,2%, Кокшетау и Кызылорда — по 7,1%.
На вторичном рынке жилья лидеры роста цен города: Атырау (24,7%), Астана (11,3%), на рынке аренды жилья — Уральск (24,2%), Шымкент (21,9%) и Петропавловск (21%).
За месяц (октябрь 2024 года к сентябрю 2024 года) цены продажи нового жилья повысились на 0,6%, а перепродажи квартир — снизились на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье в октябре по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 0,6%.
В октябре 2024 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 39 143, из них 8 690 по индивидуальным домам и 30 453 по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с сентябрем 2024 года (39 543) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 1%. Лидерами по количеству сделок остаются города Алматы (7 642 — 19,5%) и Астана (6 993 — 17,9%), а также Карагандинская область (2 997 — 7,7%). Меньше всего сделок проведено в области Ұлытау — 527 (1,3%).
По сравнению с сентябрем 2024 года в октябре наибольший рост сделок зарегистрирован в области Ұлытау (+33,1%), Кызылординской (+22,6%) области и области Абай (+21,2%). А наибольший спад за месяц произошел в Западно-Казахстанской (-21,5%), Северо-Казахстанской (-19,8%) областях и области Жетісу (-8,6%).
«По сравнению с сентябрем 2024 года ситуация с количеством сделок по жилью в многоквартирных домах остается стабильной, уменьшение лишь на 0,2% (на 54 сделки). Всего в октябре 2024 года по квартирам совершено 30 453 сделки — это 77,8% от общего показателя. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Алматы (23,2%), Астану (22,6%) и Карагандинскую область (8,3%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 1-комнатные квартиры, в октябре 2024 года по ним было оформлено 11 570 сдело», — сообщает БНС.
По сравнению с сентябрем 2024 года в октябре 2024 года количество сделок по индивидуальным домам уменьшилось на 3,8% (на 346 сделок). Всего в октябре их было зарегистрировано 8 690. Наибольший рост количества сделок по индивидуальным домам наблюдается в области Ұлытау (+42,9%), Туркестанской (+21,6%) области и области Абай (+11,7%). А наибольший спад за месяц произошел в Северо-Казахстанской (-28,5%), Западно-Казахстанской (-21,9%) и Мангистауской (-21,6%) областях.
Количество сделок купли-продажи жилья за октябрь 2024 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 18,7%, тогда было зарегистрировано 32 975 сделок. Наибольший рост сделок был отмечен в области Ұлытау (76,8%), наименьшее снижение — в Туркестанской области (-28,3%). Увеличение наблюдается в количестве сделок за январь-октябрь 2024 года по сравнению c январем-октябрем 2023 года, и это увеличение составляет 14,1%.