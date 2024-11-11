В центре Волгограда до конца года снесут бывший «МАН» на улице Гоголя

До конца 2024 года с улицы Гоголя в центре Волгограда исчезнет крупный павильон общепита, он же — бывший магазин «МАН». Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает с ссылкой на отчет главы Центрального района Валерии Кроман.
У павильона богатая история. Долгое время продуктовый магазин пользовался популярностью у волгоградцев, но несколько лет назад торговая сеть закрылась, и перед властями встал вопрос о сносе здания. Правда, вскоре его стали ремонтировать под кафешки, а потом там появился пункт сбора помощи для нужд СВО.
Судьбу павильона решают уже год. В 2023-м Арбитражный суд потребовал собственника добровольно снести здание, однако этого не произошло. Администрация района возьмет демонтаж на себя.
— Торговый объект возведен с нарушениями действующего законодательства. Кроме того, суд счел объект недвижимости некапитальным сооружением, не включенным в действующую схему размещения HTO, — отчиталась Кроман.
Глава района также отметила, что владелец «чинит препятствия», но после решения правовых вопросов снос неизбежен. К слову, на месте павильона ничего строить не собираются — тут уложат газон, сделают пешеходную зону и посадят деревья.