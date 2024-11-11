В центре Волгограда до конца года снесут бывший «МАН» на улице Гоголя

У павильона богатая история. Долгое время продуктовый магазин пользовался популярностью у волгоградцев, но несколько лет назад торговая сеть закрылась, и перед властями встал вопрос о сносе здания. Правда, вскоре его стали ремонтировать под кафешки, а потом там появился пункт сбора помощи для нужд СВО.