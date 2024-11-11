Мэрия планирует возродить древний троллейбусный маршрут

Стоит отметить, что троллейбус номер 8 с таким маршрутом уже существовал в Омске, его закрыли в 2015 году из-за нехватки подвижного состава. До него, ещё в 90-х, по схожему маршруту (но с конечной не у Ермака, а на улице Энтузиастов) ходил забытый многими троллейбус номер 1.