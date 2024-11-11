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Мэрия планирует возродить древний троллейбусный маршрут

Движение по нему запустят во время ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ.

Источник: Om1 Омск

Городские власти планируют вернуть на улицы Омска троллейбусный маршрут номер 8. Соответствующее предложение обсудят на ближайшем заседании транспортного комитета Горсовета.

Как стало известно порталу Om1.ru, мэрия планирует выпустить на маршрут, который свяжет Ермак с улицей Гашека, 14 троллейбусов. Эти машины освободятся из-за того, что на время ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра будет закрыт маршрут номер 67.

С помощью «восьмёрки» городские власти планируют улучшить транспортное обслуживание жителей Московки-2.

Стоит отметить, что троллейбус номер 8 с таким маршрутом уже существовал в Омске, его закрыли в 2015 году из-за нехватки подвижного состава. До него, ещё в 90-х, по схожему маршруту (но с конечной не у Ермака, а на улице Энтузиастов) ходил забытый многими троллейбус номер 1.

Запустить старый-новый маршрут мэрия планирует в конце 2024 — начале 2025 годов.