Мэр Воронежа заявил, что на реконструкцию ДК Кирова может уйти 800 млн рублей

В 2022 году бывший депутат гордумы Воронежа Сергей Кудрявцев получил четыре года колонии и штраф в 1 млн руб. за мошенническую приватизацию земельного участка под ДК имени Кирова (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Суд установил, что в апреле 2017 года Сергей Кудрявцев «решил путем обмана» приобрести право собственности на 5,6 тыс. кв. м, в связи с чем от лица ООО «Альянс ВК» предоставил в областной департамент имущественных и земельных отношений документы и заявление о получении земли без торгов за 2,5% от кадастровой стоимости. Эти действия послужили основанием для заключения договора купли-продажи. При этом Сергей Кудрявцев «умолчал о факте наличия» на участке собственности РФ — бомбоубежища.