Мэр Воронежа заявил, что на реконструкцию ДК Кирова может уйти 800 млн рублей

Господин Петрин также отметил, что власти думают над источником финансирования реконструкции и тем, как перевести объект на баланс города.
На прошлой неделе, 3 ноября, во дворце культуры произошел пожар. Никто не пострадал, но огонь уничтожил мебель в подвальном помещении на площади 30 кв. м и повредил кровлю на площади 100 кв. м. К тушению привлекались 18 человек и шесть единиц техники. Причины возгорания неизвестны.
В 2022 году бывший депутат гордумы Воронежа Сергей Кудрявцев получил четыре года колонии и штраф в 1 млн руб. за мошенническую приватизацию земельного участка под ДК имени Кирова (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Суд установил, что в апреле 2017 года Сергей Кудрявцев «решил путем обмана» приобрести право собственности на 5,6 тыс. кв. м, в связи с чем от лица ООО «Альянс ВК» предоставил в областной департамент имущественных и земельных отношений документы и заявление о получении земли без торгов за 2,5% от кадастровой стоимости. Эти действия послужили основанием для заключения договора купли-продажи. При этом Сергей Кудрявцев «умолчал о факте наличия» на участке собственности РФ — бомбоубежища.
В октябре 2023 года с учетом положительных характеристик и отбытия необходимого для замены наказания времени суд перевел осужденного на принудительные работы на два с половиной года с удержанием в доход государства 5% из его заработной платы. Согласно постановлению, присужденный ему штраф оплачен в полном объеме. Сама земля под ДК возвращена в госсобственность.