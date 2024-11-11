На продолжение «Зеленой» ветки метро в Петербурге потратят 1 миллиард рублей

Демонтажный котлован понадобится, чтобы разобрать проходческий щит после пробивки тоннеля. Ранее предполагалось, что горнопроходческий щит, роющий тоннель для продолжения Невско-Василеостровской линии, сейчас находится под «Богатырской». Под «Каменкой» он должен оказаться примерно через 1−2 года. Минимальная цена контракта составила 1,049 млрд рублей. Об этом пишет портал 78.