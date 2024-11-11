В Самаре увеличат предельный тариф на отопление в 2025 году

Так, для самарского филиала компании «Т Плюс», которая обслуживает большинство домов города, предельный уровень цены на тепловую энергию составит 3528,71 ₽/Гкал (с НДС) в период с 1 января по 30 июня 2025 года. С 1 июля по 31 декабря 2025 года этот показатель вырастет до 4958,15 ₽/Гкал (с НДС).