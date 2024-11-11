Олбани
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре увеличат предельный тариф на отопление в 2025 году

С 1 января 2025 года в Самаре изменят предельный уровень цены на тепловую энергию.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2025 года в Самаре вступят в силу новые предельные уровни цен на тепловую энергию. Соответствующие приказы департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области были опубликованы на портале правовой информации.

Так, для самарского филиала компании «Т Плюс», которая обслуживает большинство домов города, предельный уровень цены на тепловую энергию составит 3528,71 ₽/Гкал (с НДС) в период с 1 января по 30 июня 2025 года. С 1 июля по 31 декабря 2025 года этот показатель вырастет до 4958,15 ₽/Гкал (с НДС).

Напомним, в следующем году в Самаре может быть введена новая система оплаты за отопление. В настоящее время жители города платят за тепло круглый год по принципу 1/12.

ЖКХ