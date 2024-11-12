В Воронеже реконструируют Бринкманский сад и баню № 6 в рамках концессии

Мэр Воронежа Сергей Петрин рассказал горожанам об объектах, которые реконструируют и благоустроят в ближайшие годы. Информацией он поделился в своем официальном телеграм-канале 11 ноября.
Глава столицы Черноземья отметил, что в Воронеже продолжат обновлять объекты и общественные пространства.
— Будем продолжать их развитие. Наиболее интересным и выгодным остается формат муниципально-частного партнерства. В этом направлении уже есть положительный опыт.
Сейчас городские власти прорабатывают вопрос передачи в концессию общественной бани № 6 и Бринкманского сада. Заинтересованность со стороны инвесторов есть.
Что касается бани, то она расположена на улице Тимирязева. Основные фонды здания сильно изношены. Плюс ко всему часть прилегающей территории относится к объекту культурного наследия.
— Завершаем научно-исследовательские работы по более детальному выявлению составляющей предмета охраны, которые позволят определить все нюансы дальнейшей реконструкции объекта. Рассматриваем перспективу развития в рамках концессии и для других общественных бань, — рассказал мэр.
И добавил, что Бринкманский сад на улице Транспортной планируют благоустраивать в таком же формате. От потенциального инвестора предложение уже получено. По проекту, за 3−4 года на территории сада планируется разместить спортивный зал, лекторий, коворкинг-зону и кафе. Объем инвестиций может составить около 70 млн рублей.
— Отдельно обратил внимание на важность при реализации проекта обеспечения охранного режима, сохранения зеленых насаждений и организации парковочного пространства, — подытожил Сергей Петрин.