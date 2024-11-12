В Воронеже реконструируют Бринкманский сад и баню № 6 в рамках концессии

И добавил, что Бринкманский сад на улице Транспортной планируют благоустраивать в таком же формате. От потенциального инвестора предложение уже получено. По проекту, за 3−4 года на территории сада планируется разместить спортивный зал, лекторий, коворкинг-зону и кафе. Объем инвестиций может составить около 70 млн рублей.