На содержание западной хорды в Ростове выделят 7 млн рублей

С победителем конкурса будет контракт на содержание западной хорды от автодороги А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог до моста через реку Дон на западном обходе (ул. Всесоюзная — Западное шоссе).
На выполнение соответствующих работ в рамках первого этапа будет выделено 7 млн рублей. Завершить мероприятия необходимо до 18 августа 2025 года.
Западная хорда является замыкающим элементом Ростовского транспортного кольца. Магистраль дает возможность снизить транспортную напряженность на въезд в Ростов со стороны Таганрога. Открыта в октябре 2024 года.