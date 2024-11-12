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На содержание западной хорды в Ростове выделят 7 млн рублей

Ростовская область, 11 ноября 2024. DON24.RU. Донские власти объявили о проведении тендера на содержание новой автодороги «Западная хорда», следует из материалов сайта госзакупок. Заказчиком выступает министерство транспорта Ростовской области.

С победителем конкурса будет контракт на содержание западной хорды от автодороги А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог до моста через реку Дон на западном обходе (ул. Всесоюзная — Западное шоссе).

На выполнение соответствующих работ в рамках первого этапа будет выделено 7 млн рублей. Завершить мероприятия необходимо до 18 августа 2025 года.

Западная хорда является замыкающим элементом Ростовского транспортного кольца. Магистраль дает возможность снизить транспортную напряженность на въезд в Ростов со стороны Таганрога. Открыта в октябре 2024 года.