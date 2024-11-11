Профсоюзы узнали, почему шоколад «Любимая Аленка» весом 200 грамм от «Коммунарки» стал стоить дороже 9 рублей

Минское городское объединение профсоюзов провело 11 ноября общественную приемную по вопросам цен, а также качества и наличия товаров в магазинах столицы. Один из вопросов, как пишет агентство «Минск-новости», касался того, почему шоколад «Любимая Аленка» весом 200 грамм от фабрики «Коммунарка» стал стоить дороже 9 рублей.