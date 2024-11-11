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Профсоюзы узнали, почему шоколад «Любимая Аленка» весом 200 грамм от «Коммунарки» стал стоить дороже 9 рублей

Профсоюзы объяснили пенсионерке цену более 9 рублей на шоколад «Любимая Аленка».

Источник: Комсомольская правда

Минское городское объединение профсоюзов провело 11 ноября общественную приемную по вопросам цен, а также качества и наличия товаров в магазинах столицы. Один из вопросов, как пишет агентство «Минск-новости», касался того, почему шоколад «Любимая Аленка» весом 200 грамм от фабрики «Коммунарка» стал стоить дороже 9 рублей.

Об этом у профсоюзных специалистов поинтересовалась пенсионерка Нина Ивановна. Именно она обратилась в общественную приемную с жалобой на значительное подорожание молочной шоколадки.

Заведующая отделом социального партнерства и трудовых отношений Минского городского объединения профсоюзов Олеся Артюшина сказала, что было дальше:

— Мы оперативно связались с представителем ОАО «Коммунарка» и выяснили, что причиной повышения стоимости шоколада стало значительное подорожание сырья из-за плохого урожая какао-бобов. Цены на этот товар устанавливаются в соответствии с законодательством и проходят согласование в комиссии при Мингорисполкоме.

Тем временем ученый рассказал, что в Минске летучие мыши селятся в «Минск-Мире», «Маяке Минска» и Каменной Горке.

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