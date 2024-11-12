Нацбанк увеличил курс доллара и опустил курс евро на 12 ноября

В Национальном банке озвучили новые курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 12 ноября 2024 года, вторник. Так, курс доллара и курс российского рубля увеличились, а курс евро, наоборот, уменьшился в продолжение рабочей недели.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на вторник, 12 ноября, Нацбанк установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3407 белорусского рубля, 1 евро — 3,5678 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4200 белорусского рубля.
В соотношении с курсом валют, который устанавливался Нацбанком на понедельник, 11 ноября, курс доллара и курс российского рубля подросли, а курс евро упал.
В частности, на 12 ноября, вторник, валютные курсы скорректированы в денежном выражении так: курс 1 доллара США прибавил 0,0095 белрубля, курс 1 евро упал на 0,0128 белрубля, а курс 100 российских рублей потяжелел 0,0003 белрубля.
Но еще накануне на торгах доллар подорожал в Беларуси 11 ноября после больших выходных.
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