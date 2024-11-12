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Стоимость биткоина снова обновила рекорд, поднявшись выше 88 тысяч долларов

Биткоин по состоянию на 00:36 мск дорожал до 88 063 долларов.

Источник: Reuters

Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, цена криптовалюты превысила отметку 88 тысяч долларов.

На бирже Binance биткоин по состоянию на 00:36 мск дорожал до 88 063 долларов.

Напомним, вечером в понедельник стоимость биткоина увеличилась на шесть процентов и преодолела уровень в 86 тысяч долларов.

Ранее эксперт Евгений Шатов выразил мнение, что биткоин может вырасти до 100 тысяч долларов из-за слов избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

Он уточнил, что речь идёт о заявлениях Трампа о поддержке криптовалют.