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Потолок обрушился в квартире многодетной семьи из Владивостока после очередного дождя

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался многодетной семьёй из Владивостока, проживающей в ветхом доме по улице 3-я Строительная. В квартире обрушился потолок, а управляющая компания в ремонте пока отказывает, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Следственный комитет Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Дом 1954 года постройки был капитально отремонтирован в 2018 году, но кровля дома над квартирой многодетной семьи начала протекать. Из-за постоянных протечек потолочные перекрытия сгнили и обрушились в ноябре 2024 года. Обслуживающая дом организация предложила семье устранять нарушения за свой счёт, так как гарантийный срок ремонта истёк. Семья пока не имеет таких возможностей и продолжает жить в аварийных условиях. Пока жильцы заказали и оплатили независимую экспертизу, чтобы установить точную причину обрушения.

Как сообщают местные СМИ, с потолка отлетела штукатурка, обнажив деревянные перекрытия, которые тоже постепенно рассыпаются. Именно в этой комнате, где рушится потолок, семья планировала сделать детскую комнату для троих сыновей.

Региональными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах его расследования.

ЖКХ