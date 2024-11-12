Потолок обрушился в квартире многодетной семьи из Владивостока после очередного дождя

Дом 1954 года постройки был капитально отремонтирован в 2018 году, но кровля дома над квартирой многодетной семьи начала протекать. Из-за постоянных протечек потолочные перекрытия сгнили и обрушились в ноябре 2024 года. Обслуживающая дом организация предложила семье устранять нарушения за свой счёт, так как гарантийный срок ремонта истёк. Семья пока не имеет таких возможностей и продолжает жить в аварийных условиях. Пока жильцы заказали и оплатили независимую экспертизу, чтобы установить точную причину обрушения.