Потолок обрушился в квартире многодетной семьи из Владивостока после очередного дождя

Дом 1954 года постройки был капитально отремонтирован в 2018 году, но кровля дома над квартирой многодетной семьи начала протекать. Из-за постоянных протечек потолочные перекрытия сгнили и обрушились в ноябре 2024 года. Обслуживающая дом организация предложила семье устранять нарушения за свой счёт, так как гарантийный срок ремонта истёк. Семья пока не имеет таких возможностей и продолжает жить в аварийных условиях. Пока жильцы заказали и оплатили независимую экспертизу, чтобы установить точную причину обрушения.
Как сообщают местные СМИ, с потолка отлетела штукатурка, обнажив деревянные перекрытия, которые тоже постепенно рассыпаются. Именно в этой комнате, где рушится потолок, семья планировала сделать детскую комнату для троих сыновей.
Региональными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах его расследования.