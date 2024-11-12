Челябинский завод признали банкротом

Решение было принято в рамках дела о банкротстве данного предприятия. Его открыли по требованию инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Челябинска. Налоговики ждали от завода возвращения более чем стомиллионного долга (сумма требований составила 101,7 млн рублей).
Временным управляющим предприятия арбитражным судом был назначен Василий Белов. Результаты процедуры наблюдения на Челябинском заводе теплоизоляционных изделий в суде оценят на заседании, которое назначили на конец февраля 2025 года. Сейчас известно, что у предприятия дела последнее время идут плохо. Например, по результатам 2023 года, убытки завода составили более восьми с половиной миллионов рублей.