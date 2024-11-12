Челябинский завод признали банкротом

Временным управляющим предприятия арбитражным судом был назначен Василий Белов. Результаты процедуры наблюдения на Челябинском заводе теплоизоляционных изделий в суде оценят на заседании, которое назначили на конец февраля 2025 года. Сейчас известно, что у предприятия дела последнее время идут плохо. Например, по результатам 2023 года, убытки завода составили более восьми с половиной миллионов рублей.