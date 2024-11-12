В заксобрании объяснили причину продажи главного молокозавода Свердловской области

По его словам, сделка позволит пополнить бюджет более чем на 600 млн рублей. На работе предприятия продажа акций негативно не отразится.
«Нам нужны эти деньги сейчас. Об этом попросило правительство. Летом вы видели позитивные изменения после продажи предыдущего пакета [акций]. Разнообразие продукции увеличилось. Регион также оставляет за собой 26% акций», — сказал парламентарий.
ЕАН писал, что планируется продать 25% акций предприятия. Ранее 49% акций завода было продано компании, связанной с Группой «Синара».