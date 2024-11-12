Олбани
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В заксобрании объяснили причину продажи главного молокозавода Свердловской области

Причиной продажи части акций Ирбитского молокозавода в Свердловской области стала потребность в деньгах для бюджета региона. Об этом в эфире ОТВ рассказал глава комитета заксобрания по вопросам законодательства Евгений Старков.

Источник: ЕАН

По его словам, сделка позволит пополнить бюджет более чем на 600 млн рублей. На работе предприятия продажа акций негативно не отразится.

«Нам нужны эти деньги сейчас. Об этом попросило правительство. Летом вы видели позитивные изменения после продажи предыдущего пакета [акций]. Разнообразие продукции увеличилось. Регион также оставляет за собой 26% акций», — сказал парламентарий.

ЕАН писал, что планируется продать 25% акций предприятия. Ранее 49% акций завода было продано компании, связанной с Группой «Синара».