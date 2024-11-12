В заксобрании объяснили причину продажи главного молокозавода Свердловской области

«Нам нужны эти деньги сейчас. Об этом попросило правительство. Летом вы видели позитивные изменения после продажи предыдущего пакета [акций]. Разнообразие продукции увеличилось. Регион также оставляет за собой 26% акций», — сказал парламентарий.