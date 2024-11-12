Запрет на вывоз сжиженного газа из Казахстана продлен на полгода

«В соответствии со статьей 18 Закона Республики Казахстан “О регулировании торговой деятельности” и статьей 29 Договора о Евразийском экономическом союзе (далее — Договор), а также разделом 10 Приложения 7 к Договору, ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 13 970 0) автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев», — говорится в тексте документа.