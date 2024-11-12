Кому предлагали самые высокие зарплаты на бирже труда Казахстана в октябре

В разрезе регионов активнее всего квалифицированные кадры искали работодатели из Карагандинской области (9,5 тыс. вакансий, или 8% от общего числа), а также из Алматы (9,3 тыс., или 7,5%), Западно-Казахстанской области (9,2 тыс., или 7,5%) и Астаны (8,1 тыс., или 7%). При этом общее число вакансий в октябре сократилось в Алматинской (-44%, или −3,9 тыс.), Жетысуской (-37%, или −1,6 тыс.) областях и в Астане (-34%, или −4,1 тыс.).