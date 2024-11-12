Оператор закрытого пермского пансионата сменил топ-менеджера

Общество управляет пансионатом для пожилых «Долголетие» в поселке Протасы Пермского муниципального округа. Учреждение оказалось в центре скандала в конце октября. СМИ сообщили о смерти двух пациентов этого учреждения. По мнению родственников, трагедия была вызвана плохими условиями и ненадлежащим уходом за пожилыми людьми в пансионате. После того как публикацию прочитали в СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Была задержана управляющая пермского пансионата Татьяна Цыцева. Судебные приставы по решению суда приостановили работу частного пансионата для престарелых «Долголетие».