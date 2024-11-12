Оператор закрытого пермского пансионата сменил топ-менеджера

ООО «Долголетие» было создано в 2020 году и изначально называлось ООО «Ремели», основной вид деятельности (с 2021 года) — деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания. По 50% общества принадлежит кемеровчанам Сергею Сиреневу и Анне Рыбаловой.
Общество управляет пансионатом для пожилых «Долголетие» в поселке Протасы Пермского муниципального округа. Учреждение оказалось в центре скандала в конце октября. СМИ сообщили о смерти двух пациентов этого учреждения. По мнению родственников, трагедия была вызвана плохими условиями и ненадлежащим уходом за пожилыми людьми в пансионате. После того как публикацию прочитали в СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Была задержана управляющая пермского пансионата Татьяна Цыцева. Судебные приставы по решению суда приостановили работу частного пансионата для престарелых «Долголетие».
В конце октября по аналогичным причинам был закрыт еще один пансионат сети — в Омске, где также обнаружили множество нарушений, сообщали местные СМИ. Инициатором закрытия выступила региональная прокуратура.
Ранее ООО «Долголетие» сообщало, что в 2024 году открыло под Пермью новый пансионат, рассчитанный на 130 человек. «Пансионат» позиционировался как учреждение для ухода за пожилыми и малоподвижными людьми.
Ранее, согласно открытым данным, в здании пансионата в поселке Протасы на ул. 11-й квартал, 16, ранее работало аналогичное заведение — «Изумруд Plaza». Им управляло пермское ООО «Изумруд». На сайте учреждения указано, что с 1 июня он был закрыт и переехал.