Подрядчика оштрафовали за срыв ремонта теплосетей в Приангарье

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
В мае 2024 года администрация посёлка заключила муниципальный контракт на капремонт участка теплосети совместно с водопроводом, который питает социально значимые объекты. Вот только подрядчик сорвал сроки ремонта, из-за чего возникла угроза срыва отопительного сезона.
Было возбуждено административное дело. По итогам рассмотрения дела подрядчика оштрафовали на 400 тысяч рублей.
После вмешательства прокуратуры все нарушения были устранены, объекты подключены к теплосети. Оставшиеся ремонтные работы будут закончены в ближайшее время.