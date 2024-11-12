Подрядчика оштрафовали за срыв ремонта теплосетей в Приангарье

В мае 2024 года администрация посёлка заключила муниципальный контракт на капремонт участка теплосети совместно с водопроводом, который питает социально значимые объекты. Вот только подрядчик сорвал сроки ремонта, из-за чего возникла угроза срыва отопительного сезона.