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Подрядчика оштрафовали за срыв ремонта теплосетей в Приангарье

В Усть-Илимском районе после проверки прокуратуры оштрафовали подрядчика, сорвавшего сроки ремонта теплосетей в посёлке Железнодорожный Усть-Илимского района.

Источник: Reuters

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В мае 2024 года администрация посёлка заключила муниципальный контракт на капремонт участка теплосети совместно с водопроводом, который питает социально значимые объекты. Вот только подрядчик сорвал сроки ремонта, из-за чего возникла угроза срыва отопительного сезона.

Было возбуждено административное дело. По итогам рассмотрения дела подрядчика оштрафовали на 400 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры все нарушения были устранены, объекты подключены к теплосети. Оставшиеся ремонтные работы будут закончены в ближайшее время.

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