В Прикамье ежемесячный платеж по ипотеке достиг почти 50% дохода

Результаты исследования РИА «Новости» свидетельствуют, что в семи регионах платеж по ипотеке превышает 80% средней зарплаты двух работающих, а в среднем по России он равен 54%. Например, в Республике Калмыкии отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих достигает 129,3% (103 тыс. руб.— размер среднемесячного платежа), а в Дагестане — 116,1% (85,1 тыс. руб.— среднемесячный платеж).