В Прикамье ежемесячный платеж по ипотеке достиг почти 50% дохода

В Прикамье отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих граждан составило 49,5%. Ежемесячный средний размер платежа составляет 59,2 тыс. руб., а средний размер кредита — 2,8 млн руб.
Результаты исследования РИА «Новости» свидетельствуют, что в семи регионах платеж по ипотеке превышает 80% средней зарплаты двух работающих, а в среднем по России он равен 54%. Например, в Республике Калмыкии отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих достигает 129,3% (103 тыс. руб.— размер среднемесячного платежа), а в Дагестане — 116,1% (85,1 тыс. руб.— среднемесячный платеж).
Низкая доля ипотеки в доходе двоих работающих граждан обнаружена в Чукотском (28,8%), Ненецком (30,7%), Ямало-Ненецком (32,1%) автономных округах. В соседних с Пермским краем Татарстане и Удмуртии отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих — 61,8% и 62% соответственно.