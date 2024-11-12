Олбани
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье ежемесячный платеж по ипотеке достиг почти 50% дохода

Пермский край занял 19-е место в рейтинге российских регионов по ипотечным платежам, сообщает РИА «Новости».

Источник: Коммерсантъ

В Прикамье отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих граждан составило 49,5%. Ежемесячный средний размер платежа составляет 59,2 тыс. руб., а средний размер кредита — 2,8 млн руб.

Результаты исследования РИА «Новости» свидетельствуют, что в семи регионах платеж по ипотеке превышает 80% средней зарплаты двух работающих, а в среднем по России он равен 54%. Например, в Республике Калмыкии отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих достигает 129,3% (103 тыс. руб.— размер среднемесячного платежа), а в Дагестане — 116,1% (85,1 тыс. руб.— среднемесячный платеж).

Низкая доля ипотеки в доходе двоих работающих граждан обнаружена в Чукотском (28,8%), Ненецком (30,7%), Ямало-Ненецком (32,1%) автономных округах. В соседних с Пермским краем Татарстане и Удмуртии отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих — 61,8% и 62% соответственно.

недвижимость