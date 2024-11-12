Зарплаты учителей сильно снизились в Казахстане

В третьем квартале было зафиксировано резкое снижение показателя средней зарплаты — сразу на 3,2% за квартал, до 390 328 тенге. При этом реальные зарплаты, то есть с учетом инфляции, в Казахстане уменьшились сразу на 4,7%. Особенно сильно выделилась сфера образования Казахстана.
Согласно данным Бюро национальной статистики, здесь номинальный показатель в третьем квартале составил 271 982 тенге — это сразу на 21,5% меньше, чем было кварталом ранее. При этом реальные зарплаты уменьшились еще сильнее — на 22,7% за квартал.
Другими словами, покупательная способность зарплат работников сферы образования сильно снизилась. В годовом разрезе, к слову, у реальных зарплат наблюдается лишь незначительный рост — плюс 1,4%.
Стоит отметить, что в прошлом году ситуация была более сложной — тогда реальный индекс был «в минусе». Сильнее всего номинальные зарплаты упали в сфере среднего образования — сразу на 26,2% за квартал, до 290 765 тенге.
Далее идет начальное образование — минус 23,8%, до 214 723 тенге. А замыкают тройку антилидеров прочие виды образования — минус 15,1%, до 227 535 тенге. Относительно небольшое снижение наблюдается в сфере дошкольного образования (минус 8,5%), однако именно здесь платят меньше всего — в среднем 192 166 тенге.
Наименьшее снижение зафиксировано в высшем образовании — всего на 4,4%, и здесь же платят больше всего — в среднем 375 851 тенге. Исключением стала сфера вспомогательной деятельности в области образования. В третьем квартале средняя зарплата здесь составляла 319 333 тенге, что сразу на 11,1% больше, чем было кварталом ранее, и на 13,9% больше прошлогоднего показателя.
Следует учесть, что в целом, несмотря на снижение средних зарплат, реальное падение покупательной способности в годовом разрезе наблюдается только в двух секторах: в среднем и в прочих видах образования — на 0,6% и 1,9% соответственно. Также данное снижение можно назвать «сезонным», так как охватывает летний месяц, то есть период, когда большинство учителей находилось в отпусках или же получало гораздо меньше из-за отсутствия нагрузки. Поэтому вполне возможно, что уже в четвертом квартале средний показатель снова вырастет.