Крымчанам станет доступен новый упрощенный налоговый режим

Этот режим предусматривает сокращение, а в некоторых случаях и отмену деклараций и дополнительной отчетности. Применять его имеют право организации и индивидуальные предприниматели, которые соблюдают следующие условия:
* численность работников не более 5 человек;
* годовой доход не более 60 миллионов рублей;
* остаточная стоимость основных средств не более 150 миллионов рублей;
* расчетные счета открыты только в уполномоченных кредитных организациях;
* зарплата работникам выплачивается только в безналичной форме;
* не применяются иные специальные налоговые режимы.
Для режима автоУСН предусмотрены налоговые ставки 8% (при выборе объекта налогообложения «доходы») или 20% (при выборе объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»). Повышенные по сравнению с УСН ставки налога обусловлены освобождением от уплаты страховых взносов за себя (как ИП) и за работников, сообщают в УФНС. При этом формирование пенсионных прав и социальное страхование сохраняется в полном объеме.
Для налогоплательщиков, которые перейдут на автоУСН, отменяется представление 10 форм обязательной отчетности. Кроме того, они освобождаются от ведения Книги учета доходов и расходов — эту функцию можно будет осуществлять в личном кабинете налогоплательщика.
Ранее автоУСН действовал в некоторых регионах России в качестве эксперимента, но с 1 января он распространится на все регионы. 46% этого налога будет отправляться в федеральный бюджет, 54% — в бюджеты субъектов РФ.
С начала 2025 года в Крыму также будут введены повышенные налоговые ставки для владельцев долгостроев на период окончания строительства. Такие меры должны стимулировать застройщиков, чтобы как можно скорее завершить работы.