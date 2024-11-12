Крымчанам станет доступен новый упрощенный налоговый режим

Этот режим предусматривает сокращение, а в некоторых случаях и отмену деклараций и дополнительной отчетности. Применять его имеют право организации и индивидуальные предприниматели, которые соблюдают следующие условия:

* численность работников не более 5 человек;

* годовой доход не более 60 миллионов рублей;

* остаточная стоимость основных средств не более 150 миллионов рублей;

* расчетные счета открыты только в уполномоченных кредитных организациях;

* зарплата работникам выплачивается только в безналичной форме;

* не применяются иные специальные налоговые режимы.