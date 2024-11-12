Временно изменится расписание поездов из Гомеля, Могилева и Минска

МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Расписание и маршруты поездов межрегиональных и региональных линий изменятся на участке Минск — Осиповичи, связано это с ремонтом железнодорожного моста на перегоне Пуховичи — Талька, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги (БЖД).
Так, поезд № 621 Гомель — Минск отправится из Гомеля 12 ноября в 22:05 от станции Жлобин и проследует через Могилев и Оршу. В белорусскую столицу он прибудет в 9:34 (вместо 5:41).
Состав № 631/632 Гомель — Гродно отправится из Гомеля 13 ноября и будет следовать через Осиповичи, Слуцк и Барановичи-Полесские.
Помимо этого, также 13 ноября поезд № 744/745 Могилев — Минск — Могилев будет следовать через станцию Орша-Центральная. Он отправится из станции Могилев-1 в 7:20 и прибудет на станцию Минск-Пассажирский в 10:49. В обратном направлении он будет отправляться из белорусской столицы в 16:50 и прибывать в областной центр в 20:10.
В БЖД также проинформировали, что для перевозки пассажиров по маршруту Гомель — Жлобин — Минск назначен поезд № 641/642 Гомель — Минск — Гомель. Он отправится из областного центр 13 ноября в 6:59 и прибудет в столицу в 14:12.
Обратно поезд отправится из Минска в этом же день в 16:15 и прибудет в Гомель в 23:55.
«Поезд будет следовать измененным маршрутом через станцию Орша-Центральная без высадки и посадки пассажиров на промежуточных станциях», — добавили в пресс-центре.
Также у некоторых составов межрегиональных и региональных линий бизнес-класса, которые курсируют по маршрутам Минск — Гомель и Минск — Калинковичи — Мозырь, изменятся расписание и маршруты. А ряд поездов, в том числе Минск — Могилев, отменяются.
В БЖД также сообщили, что 13 ноября на участке Минск — Осиповичи поезда региональных линий экономкласса будут следовать в сообщении Минск — Пуховичи и Талька — Осиповичи, вместо Минск — Осиповичи по измененному маршруту и другому расписанию. А для доставки пассажиров между станциями Талька и Пуховичи будет организовано автобусное сообщение по железнодорожным билетам.
В Белорусской железной дороге попросили пассажиров с пониманием отнестись к ремонтным работам и учитывать информацию при планировании своих поездок.