Временно изменится расписание поездов из Гомеля, Могилева и Минска

Помимо этого, также 13 ноября поезд № 744/745 Могилев — Минск — Могилев будет следовать через станцию Орша-Центральная. Он отправится из станции Могилев-1 в 7:20 и прибудет на станцию Минск-Пассажирский в 10:49. В обратном направлении он будет отправляться из белорусской столицы в 16:50 и прибывать в областной центр в 20:10.