Сотни мусоровозов в Свердловской области перевели на зимний режим

Кроме того, каждая из пяти сотен единиц техники отслеживается на карте в режиме онлайн. Вся техника обеспечена мобильными устройствами с приложением, в котором фиксируются все контейнерные площадки, время прибытия мусоровоза, снимки после вывоза отходов, пояснил заместитель директора по транспортированию и обращению регоператора Сергей Тесля.