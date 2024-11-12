Сотни мусоровозов в Свердловской области перевели на зимний режим

Так, после рабочей смены мусоровозы отправляются на спецстоянку с электроподогревом, чтобы с раннего утра вновь отправиться в рейс, вне зависимости от погодных условий.
«Все наши автомобили проходят ежегодное сезонное обслуживание в предзимний период. Оно включает тщательную проверку всех деталей, при необходимости — их замену или ремонт, замену масел и других технических жидкостей. Благодаря тщательной работе контролеров все повреждения вовремя выявляют и устраняют», — отметил начальник ремонтного участка ЕМУП «Спецавтобаза» Петр Бартош.
Кроме того, каждая из пяти сотен единиц техники отслеживается на карте в режиме онлайн. Вся техника обеспечена мобильными устройствами с приложением, в котором фиксируются все контейнерные площадки, время прибытия мусоровоза, снимки после вывоза отходов, пояснил заместитель директора по транспортированию и обращению регоператора Сергей Тесля.
Однако препятствия в работе мусоровозов все же могут возникнуть — неправильно припаркованные автомобили, нерасчищенные дороги, покрытые льдом и снегом — информацию о каждом подобном случае сообщают владельцам площадки или дороги.