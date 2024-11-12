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СФ порекомендовал включить «наземное метро» Екатеринбурга в федеральный проект

Совет Федерации рекомендует включить «наземное метро» в Екатеринбурге в федеральный проект «Развитие общественного транспорта».

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте СФ.

Отмечается, что решение принято по итогам дней Свердловской области, которые проходили в Совете Федерации в октябре этого года.

«Екатеринбургская агломерация — одна из крупнейших в РФ — нуждается в формировании сбалансированной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей мобильность трудовых ресурсов и транспортное обслуживание населения городов высокоэффективными видами транспорта (городская электричка)», — говорится в документе.

По итогам СФ вынес постановление.

«Рекомендовать Правительству Российской Федерации […] рассмотреть предложения правительства Свердловской области о включении в федеральный проект “Развитие общественного транспорта” мероприятия по реализации проекта “Екатеринбургское центральное пассажирское кольцо” (маршрут “Юго-Западный”), в том числе с привлечением внебюджетных источников финансирования», — отмечается в документе.

Суммы финансирования при этом не уточняются. Ранее сообщалось, что проектирование первых станций городской электрички, или, как ее называют в мэрии Екатеринбурга, «наземного метро», планируют начать уже в следующем, 2025 году.