СФ порекомендовал включить «наземное метро» Екатеринбурга в федеральный проект

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте СФ.
Отмечается, что решение принято по итогам дней Свердловской области, которые проходили в Совете Федерации в октябре этого года.
«Екатеринбургская агломерация — одна из крупнейших в РФ — нуждается в формировании сбалансированной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей мобильность трудовых ресурсов и транспортное обслуживание населения городов высокоэффективными видами транспорта (городская электричка)», — говорится в документе.
По итогам СФ вынес постановление.
«Рекомендовать Правительству Российской Федерации […] рассмотреть предложения правительства Свердловской области о включении в федеральный проект “Развитие общественного транспорта” мероприятия по реализации проекта “Екатеринбургское центральное пассажирское кольцо” (маршрут “Юго-Западный”), в том числе с привлечением внебюджетных источников финансирования», — отмечается в документе.
Суммы финансирования при этом не уточняются. Ранее сообщалось, что проектирование первых станций городской электрички, или, как ее называют в мэрии Екатеринбурга, «наземного метро», планируют начать уже в следующем, 2025 году.