В жилинспекции рассказали, как волгоградцам сделать перерасчет за тепло

Если коммунальная услуга оказывается не в полном объеме, а ресурс доставляется с перебоями, граждане могут пересчитать оплату. По данным Госжилнадзора Волгоградской области, срок предоставления некачественной услуги будет рассчитываться от даты и времени обращения потребителя в аварийно-диспетчерскую службу или иную службу, указанную исполнителем услуги.
Потребитель имеет право составить акт проверки качества предоставляемых коммунальных услуг в отсутствие исполнителя. Такой акт с зафиксированным отклонением от нормативов должен подписываться не менее чем двумя потребителями и председателем совета многоквартирного дома.
Акт оформляется строго в соответствии с законодательством, в этом случае он будет рассматриваться как официальный документ для перерасчета. Составленный акт необходимо направить по адресу исполнителя услуги.
В жилых помещениях температура воздуха не должна быть ниже +18 градусов и +20 градусов в угловых комнатах. Измерительные приборы должны соответствовать ГОСТу 30494−96.
Отметим, что права граждан должны соблюдаться по всей территории РФ.