В жилинспекции рассказали, как волгоградцам сделать перерасчет за тепло

Если коммунальная услуга оказывается не в полном объеме, а ресурс доставляется с перебоями, граждане могут пересчитать оплату. По данным Госжилнадзора Волгоградской области, срок предоставления некачественной услуги будет рассчитываться от даты и времени обращения потребителя в аварийно-диспетчерскую службу или иную службу, указанную исполнителем услуги.