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Чай с сахаром: в Башкирии подешевели некоторые продукты

В Башкирии подешевели некоторые продукты, сообщили статистики республики, ссылаясь на данные выборочного еженедельного мониторинга.

Источник: Башинформ

Так, больше всего в регионе подешевел за неделю черный чай — почти на 2 процента. Сейчас килограмм такого чая обходится жителям республики в среднем в 1142 рубля.

На условном втором месте — шлифованный рис, подешевевший на 1,42 процента, — в среднем до 113 рублей за килограмм.

Замкнул тройку сахар-песок (-1,23 процента), килограмм которого можно купить в Башкирии в среднем за 67 рублей.

Кроме того, некоторое снижение продемонстрировали в регионе цены на овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, сосиски и сардельки, куры, маргарин, баранину, печенье, пшеничную муку, цельное пастеризованное молоко, полукопченую и варено-копченую колбасу, сухие молочные смеси для детского питания и пшено.