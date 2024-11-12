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В Краснодарском крае построили еще одну школу и два детских сада

Как отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев, в целях наращивания темпов социального строительства используются все возможности. Это федеральные и региональные программы, нацпроект «Образование» и государственно-частное партнерство.

Источник: Freepik

В Краснодаре возвели школу на 1550 мест и детсад на 350 малышей. В Динском районе появился детский сад на 250 мест. Школа из четырех блоков появилась на улице Константина Гондаря в краевом центре. Кроме учебных классов в ней разместились библиотека, столовая на 775 мест, два актовых зала, спортивные и тренажерный залы и медблок. В школьном дворе — площадки для торжественных мероприятий, для отдыха и спортивно-игровой блок.

Детский сад на улице Лоцманской возведен по краевой госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры». Сейчас готовятся документы для ввода его в эксплуатацию.

В поселке Кочетинском Динского района появилось дошкольное учреждение на 250 мест. Детский сад уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

образование