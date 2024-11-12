В Краснодарском крае построили еще одну школу и два детских сада

В Краснодаре возвели школу на 1550 мест и детсад на 350 малышей. В Динском районе появился детский сад на 250 мест. Школа из четырех блоков появилась на улице Константина Гондаря в краевом центре. Кроме учебных классов в ней разместились библиотека, столовая на 775 мест, два актовых зала, спортивные и тренажерный залы и медблок. В школьном дворе — площадки для торжественных мероприятий, для отдыха и спортивно-игровой блок.