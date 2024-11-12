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В Новосибирске закупят еще один поезд метро

Это стало возможным благодаря экономии средств на предыдущих закупках.

Источник: Мэрия Новосибирска

Еще один состав для Новосибирского метрополитена закупит муниципалитет. Такая информация прозвучала сегодня — 12 ноября — на оперативном совещании в мэрии Новосибирска.

Как рассказал начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Валерий Жарков, закупка еще одного состава стала возможной благодаря экономии на предыдущих торгах. Сэкономленная сумма составляет 300 миллионов рублей.

По словам Валерия Жаркова, соответствующее заявление в федеральный Минпромторг уже подано.

Напомним, Новосибирский метрополитен получит 4 пятивагонных состава за 5 миллиардов рублей. Составы прибудут в город в 2025 году.

Екатерина СОСНИНА.