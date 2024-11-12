Более 110 тыс. домов свердловчан собираются газифицировать к 2030 году

Напомним, в октябре в регион направили 1 млрд руб. на продолжение программы газификации. Благодаря полученному финансированию, работы по газификации смогут провести в более чем 50 муниципалитетах, сети газораспределения будут прокладывать не только в административных центрах, но и в некрупных поселениях. Летом в программу догазификации 2021−2030 годов дополнительно включили 10 тыс. домовладений.