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Более 110 тыс. домов свердловчан собираются газифицировать к 2030 году

К 2030 году в Свердловской области планируют подключить к газу более 110 тыс. частных домов, об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев на заседании областного заксобрания, где рассказал об основных приоритетах бюджетной и налоговой политики региона на 2025−2027 годы.

Источник: Коммерсантъ

Губернатор сообщил, что Свердловская область входит в пятерку субъектов России по темпам догазификации. «Техническая возможность создана для более чем 87 тыс. домовладений. Общий объем внебюджетных средств, направленных на реализацию программы, уже составил порядка 12 млрд руб.», — рассказал глава области.

Напомним, в октябре в регион направили 1 млрд руб. на продолжение программы газификации. Благодаря полученному финансированию, работы по газификации смогут провести в более чем 50 муниципалитетах, сети газораспределения будут прокладывать не только в административных центрах, но и в некрупных поселениях. Летом в программу догазификации 2021−2030 годов дополнительно включили 10 тыс. домовладений.