На всех станциях метро Екатеринбурга установили оплату по биометрии

Теперь пассажиры смогут «оплатить улыбкой» проезд на всех станциях метрополитена Екатеринбурга. Специальные биометрические терминалы пока могут использовать только клиенты Сбербанка. Однако для этого им нужна предварительная регистрация и подключенная опция «распознавание по лицу». До конца 2025 года эту оплату сделают доступной и для держателей карт других банков. Для того, чтобы оплата за проезд прошла, улыбаться пассажирам не обязательно. Это всего лишь название сервиса.