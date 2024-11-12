На всех станциях метро Екатеринбурга установили оплату по биометрии

Теперь пассажиры смогут «оплатить улыбкой» проезд на всех станциях метрополитена Екатеринбурга. Специальные биометрические терминалы пока могут использовать только клиенты Сбербанка. Однако для этого им нужна предварительная регистрация и подключенная опция «распознавание по лицу». До конца 2025 года эту оплату сделают доступной и для держателей карт других банков. Для того, чтобы оплата за проезд прошла, улыбаться пассажирам не обязательно. Это всего лишь название сервиса.
В дальнейшем, каждый из турникетов планируется оснастить такой системой оплаты.
— На каждой станции метро есть по одному биометрическому терминалу на турникете. Для того чтобы устанавливать их дальше, нужно чтобы проход по ним пассажиров значительно вырос, — рассказал «КП-Екатеринбург» директор метрополитена Андрей Панайотиди.
Презентацию такого терминала провели власти Екатеринбурга и представители Сбербанка на станции метро «Чкаловская». Использовать эти терминалы достаточно просто.
Необходимо нажать на дисплей терминала, посмотреть в камеру, чтобы система считала ваши биометрические данные. Далее, произойдет списание оплаты за проезд.
Считывание происходит в считанные секунды. Учтите, что лицо не должно быть скрыто маской или шарфом. Иначе турникет не откроется. Пройти по фотографии пользователя не получится, так как терминал распознает лица реально присутствующих людей.