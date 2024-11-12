Увеличение производства лекарств ожидается в Казахстане

В 2024 году объем производства отечественной фармацевтической продукции увеличился до 124 млрд тенге, рост составил 18%.
«За 2024 год в рамках долгосрочных договоров осуществлена поставка 702 наименований фармацевтической продукции. В 2025 году ожидается увеличение производства до 1728 наименований», — подчеркнула Акмарал Альназарова.
Министр добавила, что в рамках продолжения работ по импортозамещению с 2025 года будет расширен перечень выпускаемых отечественных препаратов с поддержкой существующих отечественных товаропроизводителей, активизировано сотрудничество с глобальными международными фармацевтическими компаниями, а также пересмотрены условия заключения долгосрочных договоров с внедрением офтейк-контрактов.