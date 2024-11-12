Увеличение производства лекарств ожидается в Казахстане

Министр добавила, что в рамках продолжения работ по импортозамещению с 2025 года будет расширен перечень выпускаемых отечественных препаратов с поддержкой существующих отечественных товаропроизводителей, активизировано сотрудничество с глобальными международными фармацевтическими компаниями, а также пересмотрены условия заключения долгосрочных договоров с внедрением офтейк-контрактов.