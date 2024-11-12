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Увеличение производства лекарств ожидается в Казахстане

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании правительства под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова сообщила, что фармацевтическая промышленность Казахстана представлена 207 компаниями, из них 43 — производители лекарственных средств, передаёт BaigeNews.kz.

В 2024 году объем производства отечественной фармацевтической продукции увеличился до 124 млрд тенге, рост составил 18%.

«За 2024 год в рамках долгосрочных договоров осуществлена поставка 702 наименований фармацевтической продукции. В 2025 году ожидается увеличение производства до 1728 наименований», — подчеркнула Акмарал Альназарова.

Министр добавила, что в рамках продолжения работ по импортозамещению с 2025 года будет расширен перечень выпускаемых отечественных препаратов с поддержкой существующих отечественных товаропроизводителей, активизировано сотрудничество с глобальными международными фармацевтическими компаниями, а также пересмотрены условия заключения долгосрочных договоров с внедрением офтейк-контрактов.

медицина
экономика