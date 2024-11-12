Евгений Куйвашев сообщил о завершении работ на Пермском тракте до конца года

Об этом на заседании Заксобрания Свердловской области сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
Также, по его словам, в 2025 году будет завершена реконструкция второй очереди первого пускового комплекса ЕКАД протяжённостью почти 10 километров. Сейчас ведется проектирование реконструкции северного полукольца ЕКАД.
«В целом же в будущем году запланированы строительные и ремонтные работы в отношении более 220 километров автодорог», — сообщил Евгений Куйвашев.
«МК-Урал» ранее писал, что в ноябре текущего года планируется полностью завершить работы на трассе Пермь — Екатеринбург, которая затем станет частью скоростной магистрали М-12 «Восток» и свяжет Москву со столицей Урала.
Несколько очередных участков после реконструкции открыли в рамках XI Международной специализированной выставки «Дорога 2024». В церемонии принял участие заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.