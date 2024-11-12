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В Самаре купят почти 4000 контейнеров для мусора за 58 миллионов рублей

Власти Самары ищут подрядчика для покупки новых мусорных контейнеров.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре планируют купить почти 4000 новых контейнеров для мусора, информация о торгах размещена на госзакупках. Заказчиком выступает департамент городского хозяйства и экологии Самары.

— Максимальная цена контракта составляет более 58 миллионов рублей, — следует из аукционной документации.

Планируется купить контейнеры для твердых бытовых отходов с крышками, колесами и ручками. Их вместимость должна быть от 1000 до 2000 литров. Максимальная цена за один контейнер составит 15,5 тысяч рублей. Победитель торгов должен будет привезти контейнеры в течение пяти рабочих дней после подписания контракта. Подрядчика определят в ноябре.