В Самаре купят почти 4000 контейнеров для мусора за 58 миллионов рублей

Планируется купить контейнеры для твердых бытовых отходов с крышками, колесами и ручками. Их вместимость должна быть от 1000 до 2000 литров. Максимальная цена за один контейнер составит 15,5 тысяч рублей. Победитель торгов должен будет привезти контейнеры в течение пяти рабочих дней после подписания контракта. Подрядчика определят в ноябре.