В Новороссийске сократилась подача воды из-за истощения собственных источников

Причина снижения подачи воды в разводящие сети Новороссийска связана с уменьшением количества воды подаваемой собственными источниками города.
Среднесуточная потребность города в воде составляет 125−130 тыс.кубометров в сутки.
Основными источниками собственной подачи вода в город являются Пенайские источники и Неберджаевское водохранилище. Оба являются зависимыми от количества выпавших осадков. Так, подача воды от Пенайского водозабора сократилась с 10 тыс.кубометров до 1,3 тыс.кубометров в сутки из-за уменьшения дебита родников. Подача воды с Неберджаевского водохранилища с 23 тыс.кубометров в сутки сократилась до 0 по причине снижения уровня воды ниже критической отметки. Суммарное среднесуточное снижение подачи воды в город по этой причине составило 33 тыс.кубометров воды в сутки.
Учитывая складывающуюся гидрологическую и водохозяйственную обстановку на Неберджаевском водохранилище, МУП «Водоканал города Новороссийска» был вынужден принять решение о прекращении забора водных ресурсов из водохранилища с 31 октября связи с тем, что уровень водохранилища опустился ниже уровня водозаборного устройства.
В свою очередь основной поставщик воды РЭУ «Троицкий групповой водопровод», с учетом сложившейся ситуации, увеличил объем воды отпускаемой в сети города Новороссийска с 97 тыс.кубометров в сутки до максимально возможных 110 тыс.кубометров в сутки, т. е. на 13 тыс.кубометров/сут. Дефицит составляет ориентировочно 20 тыс.кубометров/сут.
Для покрытия дефицита проведено перераспределение объемов воды в Центральную часть города, которая ранее снабжалась водой из Неберджаевского водохранилища, из Приморского, Южного внутригородких округов, Верхне-Баканского и Гайдукского сельских округов. Данные мероприятия привели к снижению объемов подачи воды по этим округам от 15 до 30%.
Существенной причиной снижения объема подачи на город является нестабильность и аварийные ситуации на объектах АО «АТЭК».
— Уважаемые жители, к сожалению 2024 год является маловодным и отсутствие воды в собственных водоисточниках коснулось всего населения Новороссийска. Коллектив МУП «Водоканал города Новороссийска» в сложившихся условиях работает с максимальной отдачей, тем не менее мы приносим свои извинения и просим Вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, — обратился к новороссийцам директор МУП «Водоканал» Дмитрий Волга.