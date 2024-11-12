В Новороссийске сократилась подача воды из-за истощения собственных источников

Основными источниками собственной подачи вода в город являются Пенайские источники и Неберджаевское водохранилище. Оба являются зависимыми от количества выпавших осадков. Так, подача воды от Пенайского водозабора сократилась с 10 тыс.кубометров до 1,3 тыс.кубометров в сутки из-за уменьшения дебита родников. Подача воды с Неберджаевского водохранилища с 23 тыс.кубометров в сутки сократилась до 0 по причине снижения уровня воды ниже критической отметки. Суммарное среднесуточное снижение подачи воды в город по этой причине составило 33 тыс.кубометров воды в сутки.