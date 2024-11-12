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В Свердловской области построят и отремонтируют более 220 километров дорог

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ноября, УралПолит.Ru. В 2025 году в регионе построят и отремонтируют более 220 километров дорог. Об этом на очередном заседании законодательного собрания области сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

Источник: Агентство «Москва»

«До конца года завершится строительство участка федеральной трассы М-12 “Восток” до Екатеринбурга. В 2025 году завершаем реконструкцию второй очереди первого пускового комплекса ЕКАД протяженностью почти 10 километров», — рассказал Куйвашев, добавив, что также ведется и проектирование реконструкции северного полукольца ЕКАД.

УралПолитRu напоминает, что ранее власти Свердловской области направили более 66 млн рублей на новые пешеходные переходы. Средства отправились Горному Щиту, Арамилю, Пионерскому, Большому Истоку и другим населенным пунктам.