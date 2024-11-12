В Свердловской области построят и отремонтируют более 220 километров дорог

«До конца года завершится строительство участка федеральной трассы М-12 “Восток” до Екатеринбурга. В 2025 году завершаем реконструкцию второй очереди первого пускового комплекса ЕКАД протяженностью почти 10 километров», — рассказал Куйвашев, добавив, что также ведется и проектирование реконструкции северного полукольца ЕКАД.