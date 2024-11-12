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«Уральские авиалинии» запустят перелеты из Екатеринбурга на китайский Хайнань

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 23 ноября начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Санью на острове Хайнань в Китае, сообщила пресс-служба аэропорта Кольцово.

Источник: Коммерсантъ

Вылеты запланированы на 12:30 еженедельно по субботам. Время в пути с дозаправкой в Иркутске без выхода пассажиров составит порядка 11,5 часа. Перелеты будут осуществляться на самолетах Airbus А320, билеты будут продаваться у туристических операторов.

Напомним, в начале сентября на Хайнань прибыл первый прямой рейс из Екатеринбурга, выполняемый «Аэрофлотом». По маршруту Екатеринбург — Санья летел широкофюзеляжный лайнер Airbus A330. Полеты рейсами авиакомпании осуществляются два раза в неделю, по вторникам и субботам.