«Уральские авиалинии» запустят перелеты из Екатеринбурга на китайский Хайнань

Вылеты запланированы на 12:30 еженедельно по субботам. Время в пути с дозаправкой в Иркутске без выхода пассажиров составит порядка 11,5 часа. Перелеты будут осуществляться на самолетах Airbus А320, билеты будут продаваться у туристических операторов.