Евгений Куйвшаев рассказал о финансировании строительства больниц, школ и детсадов

Об этом на заседании Заксобрания региона сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
В частности, средства будут выделены на строительство и ремонт детских больниц городов Екатеринбург, Серов, Арамиль и Березовский. Кроме этого медицинские учреждения будут оснащать оборудованием и транспортом.
В ходе развития социальной инфраструктуры будут построены детские сады в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга, селах Сажино и Косулино.
Новые школы планируется построить в Краснотурьинске, Сосьве, Режевском, Нижнетуринском, Горноуральском и Бисертском городских округах.
«МК-Урал» ранее писал, что в 2025 году расходы бюджета Свердловской области на социальную сферу составят более 300 млрд рублей. Средства пойдут на поддержку и защиту людей, образование, здравоохранение, культуру, спорт.