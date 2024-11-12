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Евгений Куйвшаев рассказал о финансировании строительства больниц, школ и детсадов

В бюджете Свердловской области будут предусмотрены средства на строительство и реконструкцию девяти объектов здравоохранения.

Об этом на заседании Заксобрания региона сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

В частности, средства будут выделены на строительство и ремонт детских больниц городов Екатеринбург, Серов, Арамиль и Березовский. Кроме этого медицинские учреждения будут оснащать оборудованием и транспортом.

В ходе развития социальной инфраструктуры будут построены детские сады в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга, селах Сажино и Косулино.

Новые школы планируется построить в Краснотурьинске, Сосьве, Режевском, Нижнетуринском, Горноуральском и Бисертском городских округах.

«МК-Урал» ранее писал, что в 2025 году расходы бюджета Свердловской области на социальную сферу составят более 300 млрд рублей. Средства пойдут на поддержку и защиту людей, образование, здравоохранение, культуру, спорт.