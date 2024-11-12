Тенге не справляется с дефицитом валюты

Сессия понедельника для доллара завершилась на уровне 493,27 тенге.



Ранее мы много говорили о необходимости достаточного предложения иностранной валюты на внутреннем рынке. Этого можно достичь путем планомерных бюджетных трансфертов из Нацфонда Нацбанком. Однако схема не дает ярко выраженного результата для рынка.



Без удовлетворения потребности компаний-импортеров в валюте тенге будет попадать под давление с завидной систематичностью.



Нефть снова дешевеет. В этот раз триггерами к распродаже стали уверенность рынка в скором урегулировании ближневосточного конфликта, а также низкий градус оптимизма в отношении Китая. Баррель Brent упал до $71,74.



Отношение к риску сохраняется осторожным.



Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на вторник смотрятся так: доллар США проторгуется в пределах 490−495 тенге, евро — 525−535 тенге, рубль — 4,98−5,08 тенге, китайский юань — 68−70 тенге.