Совфед просит у правительства денег на ремонт колледжей в Екатеринбурге

Помимо этого, Совет Федерации дал еще ряд рекомендаций по итогам презентации Свердловской области в Верхней палате парламента. В частности, правительству рекомендовано включить проект «наземного метро» в Екатеринбурге в федеральный проект «Развитие общественного транспорта». Это позволит профинансировать развитие городской электрички на федеральные средства.