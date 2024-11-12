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Совфед просит у правительства денег на ремонт колледжей в Екатеринбурге

Совет Федерации рекомендовал правительству России найти средства на ремонт трех колледжей в центре Екатеринбурга. Это следует из постановления Верхней палаты российского парламента «О государственной поддержке социально-экономического развития Свердловской области».

Согласно документу, предлагается направить средства на ремонт здания Уральского политехнического колледжа, автомобильно-дорожного колледжа и колледжа транспортного строительства. Все объекты находятся во Втузгородке.

К слову, здание Уральского политехнического колледжа является вдобавок объектом культурного наследия. Попытки привести его в порядок принимались еще два года назад.

Помимо этого, Совет Федерации дал еще ряд рекомендаций по итогам презентации Свердловской области в Верхней палате парламента. В частности, правительству рекомендовано включить проект «наземного метро» в Екатеринбурге в федеральный проект «Развитие общественного транспорта». Это позволит профинансировать развитие городской электрички на федеральные средства.