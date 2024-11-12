В Волгограде ищут водителей на зарплату 250 тысяч рублей

В тройке лидеров самых дорогих вакансий ноября в Волгограде находится крановщик (машинист автокрана) с ежемесячной зарплатой от 90 до 140 тысяч рублей в месяц. Техническому специалисту в крупной телекоммуникационной компании в Волгограде готовы платить от 85 тысяч рублей в месяц. Однако размер дохода, как поясняется в объявлении, будет зависеть от количества выполненных заявок, так как оплата сдельная.