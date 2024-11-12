Опубликован список высокооплачиваемых вакансий ноября в Нижнем Новгороде

На первом месте оказалась вакансия старшего менеджера по федеральным программам. Сотруднику готовы платить 300 тысяч рублей, а также предлагают премии и полис ДМС. На втором месте в рейтинге управляющий животноводческими хозяйствами. Будущий сотрудник будет получать от 200 тысяч рублей, а также работнику предоставят жилье и автомобиль.