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Опубликован список высокооплачиваемых вакансий ноября в Нижнем Новгороде

Самой высокооплачиваемой вакансией в Нижнем Новгороде стал старший менеджер.

Опубликован список топ-5 высокооплачиваемых вакансий ноября в Нижнем Новгороде. Исследования провел сервис SuperJob.

На первом месте оказалась вакансия старшего менеджера по федеральным программам. Сотруднику готовы платить 300 тысяч рублей, а также предлагают премии и полис ДМС. На втором месте в рейтинге управляющий животноводческими хозяйствами. Будущий сотрудник будет получать от 200 тысяч рублей, а также работнику предоставят жилье и автомобиль.

Далее в рейтинге идет вакансия главного бухгалтера с оплатой от 175 тысяч рублей. Четвертое место занимает вакансия электрогазосварщика. Соискателю предлагают зарплату от 151 до 173 тысяч рублей.

Замыкающей в рейтинге оказалась вакансия главного инженера проекта. Сотруднику готовы платить от 150 до 200 тысяч рублей.

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