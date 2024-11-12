Опубликован список высокооплачиваемых вакансий ноября в Нижнем Новгороде

Опубликован список топ-5 высокооплачиваемых вакансий ноября в Нижнем Новгороде. Исследования провел сервис SuperJob.
На первом месте оказалась вакансия старшего менеджера по федеральным программам. Сотруднику готовы платить 300 тысяч рублей, а также предлагают премии и полис ДМС. На втором месте в рейтинге управляющий животноводческими хозяйствами. Будущий сотрудник будет получать от 200 тысяч рублей, а также работнику предоставят жилье и автомобиль.
Далее в рейтинге идет вакансия главного бухгалтера с оплатой от 175 тысяч рублей. Четвертое место занимает вакансия электрогазосварщика. Соискателю предлагают зарплату от 151 до 173 тысяч рублей.
Замыкающей в рейтинге оказалась вакансия главного инженера проекта. Сотруднику готовы платить от 150 до 200 тысяч рублей.