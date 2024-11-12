Дальневосточную ипотеку в России будут выдавать ещё пять лет

По поручению президента России, программа продлена до конца 2030 года, а с 1 января 2025 года ее условия распространят на специалистов, которые переедут на Дальний Восток или в российскую Арктику по программе «Земский работник культуры». Кроме получения ипотечного кредита под два процента, они могут получить единовременную выплату в размере 2 млн руб.