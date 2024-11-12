Дальневосточную ипотеку в России будут выдавать ещё пять лет

По итогам пленарного заседания Восточного экономического форума президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений, в числе которых — сохранение ставки по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» в размере 2 процента годовых до 2030 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Льготная программа, благодаря которой дальневосточники могут приобрести квартиру или дом по низкой ипотечной ставке, действует в ДФО с 2019 года, год назад ее распространили на Арктическую зону.
По данным оператора российских льготных ипотечных программ «Дом.РФ», «Дальневосточная и арктическая ипотека» — вторая по популярности среди действующих льготных программ. Только в октябре 2024 года по ней было выдано 3 тыс. кредитов на 16,4 млрд руб.
По поручению президента России, программа продлена до конца 2030 года, а с 1 января 2025 года ее условия распространят на специалистов, которые переедут на Дальний Восток или в российскую Арктику по программе «Земский работник культуры». Кроме получения ипотечного кредита под два процента, они могут получить единовременную выплату в размере 2 млн руб.