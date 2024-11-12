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В порту Новороссийска в партии гранатов из Египта нашли плодовую муху

В партии свежих гранатов, которая приехала из Египта, обнаружили средиземноморскую плодовую муху.

Источник: Комсомольская правда

В ноябре в морском порту Новороссийска во время проведения карантинного фитосанитарного контроля нашли партию свежих гранатов с плодовой мухой. Чтобы не допустить распространения карантинных организмов, владелец груза обработал 21 тонну фруктов.

«По итогам проведенной обработки сотрудники управления осуществили повторный осмотр партии подкарантинной продукции с отбором образцов, которые были отправлены в аккредитованную лабораторию», — сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

После повторной экспертизы продукцию допустили к ввозу в Россию.