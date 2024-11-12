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В Ростове три управляющие компании остались без лицензий

Ростовская область, 12 ноября 2024. DON24.RU. В Ростове прекращено действие лицензий трех управляющих компаний. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Источник: РИА "Новости"

«Государственной жилищной инспекцией Ростовской области с 06.11.2024 прекращены действия лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами управляющих организаций ООО УК “Римэйк”, ООО “Созвездие”, ООО УК “Гудвилл” в связи с непродлением срока действия лицензий», — пишет источник.

Собственникам, чьи дома находились под управлением этих управляющих компаний, необходимо принять решение о выборе другой управляющей организации или иного способа управления.

В июле лицензий лишились четыре управляющие компании донской столицы.

ЖКХ