В Ростове три управляющие компании остались без лицензий

«Государственной жилищной инспекцией Ростовской области с 06.11.2024 прекращены действия лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами управляющих организаций ООО УК “Римэйк”, ООО “Созвездие”, ООО УК “Гудвилл” в связи с непродлением срока действия лицензий», — пишет источник.