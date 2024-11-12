В Ростове три управляющие компании остались без лицензий

«Государственной жилищной инспекцией Ростовской области с 06.11.2024 прекращены действия лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами управляющих организаций ООО УК “Римэйк”, ООО “Созвездие”, ООО УК “Гудвилл” в связи с непродлением срока действия лицензий», — пишет источник.
Собственникам, чьи дома находились под управлением этих управляющих компаний, необходимо принять решение о выборе другой управляющей организации или иного способа управления.
В июле лицензий лишились четыре управляющие компании донской столицы.