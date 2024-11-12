В Ростовской области с Нового года подорожает проезд в электричках

Отмечается, что экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров в пригородных электричках на 2025 год составил для перевозок, осуществляемых АО «СКППК» — 45,27 ₽ за одну десятикилометровую тарифную зону и 315,50 ₽ за одну десятикилометровую тарифную зону для перевозок осуществляемых АО «Волгоградтранспригород».