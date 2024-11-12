В Ростовской области с Нового года подорожает проезд в электричках

С 1 января стоимость проезда в электричках за каждые 10 километров вырастет с 21 рубля до 25 рублей.
Изменения не коснутся ряда направлений, стоимость проезда по которым определяется фиксированным тарифом.
Проезд по следующим маршрутам и в пределах данных маршрутов будет стоит 31 рубль вне зависимости от дальности поездок.
Вот список маршрутов: Ростов-Главный — Кизитеринка; Кизитеринка — Ростов-Главный; Ростов-Главный — Ростов-Западный; Ростов-Западный — Ростов-Главный; Ростов-Западный — Кизитеринка; Кизитеринка — Ростов-Западный; Ростов-Главный — Первомайская; Первомайская — Ростов-Главный; Ростов-Западный — Первомайская; Первомайская — Ростов-Западный; Ростов-Главный — о.п. 1330 км; о.п. 1330 км — Ростов-Главный; Ростов-Главный — о.п. Каратаево; о.п. Каратаево — Ростов-Главный.
Отмечается, что экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров в пригородных электричках на 2025 год составил для перевозок, осуществляемых АО «СКППК» — 45,27 ₽ за одну десятикилометровую тарифную зону и 315,50 ₽ за одну десятикилометровую тарифную зону для перевозок осуществляемых АО «Волгоградтранспригород».