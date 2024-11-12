В Омске ищут сотрудников на зарплату от 80 тысяч рублей

Сервис по поиску работы представил список самых высокооплачиваемых вакансий в Омске на ноябрь 2024 года. Согласно исследованию, наивысшую зарплату предлагают инженеру-проектировщику — от 110 до 180 тысяч рублей в месяц. Для кандидатов важен опыт в проектировании объектов нефтегазопереработки и нефтехимии, а также профильное образование.
Водителю категории Е предлагают доход от 100 тысяч рублей. В его обязанности входит своевременная и безопасная доставка груза. Автослесарю по ремонту грузовой техники обещают ежемесячно от 90 тысяч рублей за проведение сервисных работ.
Среди других высокооплачиваемых позиций в ноябре — торговый представитель с зарплатой от 85 тысяч рублей и сборщик-монтажник мебели, которому предлагают 80 тысяч рублей за сборку и установку мебели у заказчиков.