В Омске ищут сотрудников на зарплату от 80 тысяч рублей

Сервис по поиску работы представил список самых высокооплачиваемых вакансий в Омске на ноябрь 2024 года. Согласно исследованию, наивысшую зарплату предлагают инженеру-проектировщику — от 110 до 180 тысяч рублей в месяц. Для кандидатов важен опыт в проектировании объектов нефтегазопереработки и нефтехимии, а также профильное образование.