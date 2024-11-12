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В Омске ищут сотрудников на зарплату от 80 тысяч рублей

Самый высокий доход предлагают инженеру-проектировщику.

Источник: Om1 Омск

Сервис по поиску работы представил список самых высокооплачиваемых вакансий в Омске на ноябрь 2024 года. Согласно исследованию, наивысшую зарплату предлагают инженеру-проектировщику — от 110 до 180 тысяч рублей в месяц. Для кандидатов важен опыт в проектировании объектов нефтегазопереработки и нефтехимии, а также профильное образование.

Водителю категории Е предлагают доход от 100 тысяч рублей. В его обязанности входит своевременная и безопасная доставка груза. Автослесарю по ремонту грузовой техники обещают ежемесячно от 90 тысяч рублей за проведение сервисных работ.

Среди других высокооплачиваемых позиций в ноябре — торговый представитель с зарплатой от 85 тысяч рублей и сборщик-монтажник мебели, которому предлагают 80 тысяч рублей за сборку и установку мебели у заказчиков.