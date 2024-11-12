На улице Физкультурной в Самаре могут построить высотки возле гипермаркета

В Самаре могут построить высотки на улице Физкультурной, возле гипермаркета «Лента». Это обсудят на общественных слушаниях, которые пройдут с 12 ноября по 3 декабря. Площадь земельного участка, в отношении которого будут обсуждать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования, составляет более 22 тысяч квадратных метров.
— Информационные материалы будут размещены на экспозиции в департаменте градостроительства, — следует из документов, опубликованных на сайте городской администрации.
Экспозиция будет открыта с 19 по 26 ноября. Также информацию разместят на официальном сайте администрации.