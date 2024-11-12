На улице Физкультурной в Самаре могут построить высотки возле гипермаркета

В Самаре могут построить высотки на улице Физкультурной, возле гипермаркета «Лента». Это обсудят на общественных слушаниях, которые пройдут с 12 ноября по 3 декабря. Площадь земельного участка, в отношении которого будут обсуждать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования, составляет более 22 тысяч квадратных метров.