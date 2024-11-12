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На улице Физкультурной в Самаре могут построить высотки возле гипермаркета

В Самаре проведут общественные обсуждения по поводу высотной застройки на улице Физкультурной.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре могут построить высотки на улице Физкультурной, возле гипермаркета «Лента». Это обсудят на общественных слушаниях, которые пройдут с 12 ноября по 3 декабря. Площадь земельного участка, в отношении которого будут обсуждать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования, составляет более 22 тысяч квадратных метров.

— Информационные материалы будут размещены на экспозиции в департаменте градостроительства, — следует из документов, опубликованных на сайте городской администрации.

Экспозиция будет открыта с 19 по 26 ноября. Также информацию разместят на официальном сайте администрации.

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